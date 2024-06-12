وظائف خالية بشركة ماميبا لمستحضرات التجميل ومستلزمات الفنادق  ولا يشترط مؤهل

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ماميبا لمستحضرات التجميل وإنتاج مستلزمات الفنادق، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة بفروع الشركة بالسادس من أكتوبر، برواتب مجزية، ولا يشترط مؤهل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة ماميبا

مطلوب عمال بقسم البلاستيك.

مطلوب عمال طباعة.

مطلوب عمال بقسم التعبئة والتغليف.

مطلوب عمال بقسم جودة توريدات.

مطلوب عمال مخازن.

مطلوب عمال تصنيع.

الشروط والمزايا

لا يشترط مؤهل وان يجيد القراءة والكتابة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة.

وظائف أخرى: –

وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 3900 جنية إلى 5250 جنية، بالإضافة إلى وجبات ومواصلات وخطوط، ويومين إجازة أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة ماميبا

للتقديم على وظائف شركة ماميبا يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “شركة ماميبا” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان والخبرة وغيرها من البيانات.