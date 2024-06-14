وظائف شاغرة لدى فروع الأهلي إسناد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، وعرعر، والأحساء، وأبها، وبيشة.

تفاصيل وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)