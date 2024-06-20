نادي ماتريكس الرياضي يعلن عن وظائف شاعرة لجميع المؤهلات من الجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - يعلن نادى ماتريكس الرياضي عبر وزارة الشباب والرياضة، عن حاجته إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، من الجنسين، للعمل بفرع النادي بطنطا وكفر الشيخ، ونتعرف الآن على الوظائف المطلوبة والشروط ورابط التقديم، كالتالي: –

وظائف نادي ماتريكس الرياضي

مطلوب مندوبين مبيعات داخلية، ويشترط خبرة لا تقل عن سنة.

مطلوب محاسب موردين، ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنين في مجال العمل.

مطلوب أخصائي تسويق خبرة لا تقل عن سنتين.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط وذلك حسب كل وظيفة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والوظائف متاحة للجنسين، وتوفر الشركة رواتب مجزية، والعمل 8 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما تقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

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رابط التقديم على وظائف نادي ماتريكس الرياضي

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة أعلاه، يرجى التقديم عبر تعبئة كافة البينات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف نادى ماتريكس الرياضي “.