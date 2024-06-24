وظائف إدارية شاغرة لدى بترورابغ

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي تسويق أول (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق، الاقتصاد، الإحصاء)، أو ما يعادلها.

– أخصائي منتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)