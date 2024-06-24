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وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي ميكانيكا طائرات: شهادة البكالوريوس في تخصص ميكانيكا الطائرات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدخل بيانات حاسب آلي: شهادة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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