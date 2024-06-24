شكرا لقرائتكم وظائف للأئمة والمؤذنين في وزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم على وظائف (إمام ومؤذن) بمختلف مناطق المملكة، ودعت الراغبين في التقديم إلى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط الإلكتروني هنا والتقديم من خلاله.

شروط وظائف الشؤون الإسلامية

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وحُسن السيرة والسلوك.

قد يهمّك أيضاً

وتأتي هذه الوظائف في إطار حرص الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إيجاد الفرص الوظيفية الرسمية لمنسوبي المساجد للقيام برسالة المسجد على الوجه المطلوب تحقيقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.