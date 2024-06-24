وظائف

وظائف للأئمة والمؤذنين في وزارة الشؤون الإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف للأئمة والمؤذنين في وزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم على وظائف (إمام ومؤذن) بمختلف مناطق المملكة، ودعت الراغبين في التقديم إلى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط الإلكتروني هنا والتقديم من خلاله.

شروط وظائف الشؤون الإسلامية

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: ألا يقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، وحُسن السيرة والسلوك.

قد يهمّك أيضاً

وظائف إدارية وتقنية وأمنية لدى شركة السلام لصناعة الطيران
الجمارك السعودية تعلن توفر وظائف بمختلف منافذ المملكة

وتأتي هذه الوظائف في إطار حرص الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إيجاد الفرص الوظيفية الرسمية لمنسوبي المساجد للقيام برسالة المسجد على الوجه المطلوب تحقيقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا