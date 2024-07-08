وظائف خالية بشركة نداء للسماعات الطبية برواتب مجزية من الجنسين

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة نداء للسماعات الطبية عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف المتاحة لحملة المؤهلات العليا، برواتب مجزية وتأمينات طبية وميزات أخرى، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة وضواحيها، ونتعرف الآن على الشروط المطلوبة وكيفية التقديم كالتالي:

وظائف شركة نداء للسماعات الطبية

مطلوب سيلز مبيعات من الجنسين.

مطلوب سكرتارية من الجنسين.

الشروط والمزايا

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب، وان يكون حسن المظهر ويتمتع بالقدرة على المبيعات واللباقة والعمل 8 ساعات، بالقاهرة والجيزة وضواحيها، وتوفر الشركة رواتب مجزية وعمولات مبيعات وبدل انتقالات وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف الشاغرة يرجى إدخال كافة البيانات المطلوبة عبر استمارة التسجيل بالرابط الرابط التالي”وظائف شركة نداء للسماعات الطبية“.