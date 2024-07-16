شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

1- اخصائي – التشغيل والدعم الفني:

– درجة البكالوريوس في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.

– خبرة جيدة في مجال تقنية المعلومات.

– التمتع بمهارات تواصل وخدمة عملاء ممتازة.

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2- أخصائي – إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (مالية، إدارة أعمال، محاسبة) أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التمويل، الاستثمار، الحوكمة أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/10هـ الموافق 2024/07/16م، من خلال الرابط التالي:

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