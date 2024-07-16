- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
1- اخصائي – التشغيل والدعم الفني:
– درجة البكالوريوس في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدعم الفني.
– خبرة جيدة في مجال تقنية المعلومات.
– التمتع بمهارات تواصل وخدمة عملاء ممتازة.
قد يهمّك أيضاً
2- أخصائي – إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (مالية، إدارة أعمال، محاسبة) أو ما يعادلها.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التمويل، الاستثمار، الحوكمة أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1446/01/10هـ الموافق 2024/07/16م، من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا