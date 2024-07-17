الشركة الهندسية للصمامات تعلن عن فرص عمل للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة الهندسية للصمامات عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل لشغل وظائف فنيين ومساعد فنيين، برواتب مجزية ومزايا أخرى، ونستعض الآن من خلال الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها على النحو التالي:
وظائف الشركة الهندسية للصمامات
- مطلوب مساعد فني صيانة، مؤهل متوسط فني تخصص ميكانيكا تقدير جيد علي الأفل، وخبرة في مجال العمل.
- مطلوب فني دهان صمامات، لا يشترط مؤهل ويشترط خبرة بالدهان المعادن من 3- 5 سنوات.
الشروط والمزايا
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط وذلك حسب كل وظيفة، ويفضل قرب السكن وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وتوفر الشركة للعاملين والمقبولين بها رواتب مجزية + حوافز ومواصلات وبدل وجبات وزيادات سنوية، كما توفر سكن للمغتربين ويومين اجازة في الأسبوع، والعمل 9 ساعات يوميًا.
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كيفية التقديم على الوظائف
للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف الشركة الهندسية للصمامات” عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة.
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