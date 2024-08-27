وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نوماك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، وأملج.

تفاصيل وظائف NOMAC

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي موارد بشرية (رابغ).

– مسؤول تقنية المعلومات (أملج).

– مراقب المستندات (أملج).

– مسؤول تقنية المعلومات (رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)