وظائف شاغرة بفروع شركة سابك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير تطوير فرص النمو (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اقتصاديات الأعمال، المالية، المحاسبة، الهندسة).

– مهندس صيانة رئيسية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مهندس تخطيط مساعد (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)