وظائف شاغرة بفروع شركة المياه الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تخطيط الأعمال.

– أخصائي فرع.

– أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي مؤشرات الأداء.

– مدير الخدمات المشتركة.

– أخصائي أول رؤى سوق التكنولوجيا.

– مدير أتمتة العمليات وإدارة سير العمل.

– أخصائي دعم الشبكات والبنية التحتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)