وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من أبها، والرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي حماية وإدارة التراث.

– محلل استثماري.

– مدير إدارة العقود.

– مدير تطوير الأعمال.

– مدير حوكمة المشروع وإدارة المخاطر.

– مدير المالية والخزانة المؤسسي.

– أخصائي أول الحوكمة.

– مدير المبيعات.

– مساعد أول/ المكتب التنفيذي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)