الامارات | أسباب الأكياس الدمعية.. نمط الحياة غير الصحي في المقدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الأكياس الدمعية أنسجة مترهلة تحت العينين، وتوجد في منطقة الجفن السفلي، ويمكن أن تمتد إلى عظمة الخد، وغالباً ما تكون مصحوبة بتورمات وهالات سوداء، كما أوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال.

وأوضحت المجلة أن الأكياس الدمعية ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها اتباع نمط حياة غير صحي، والذي يتمثل في التغذية غير الصحية أو التغذية الأحادية، وقلة النوم، وقلة شرب السوائل، إضافة إلى التدخين، وشرب الكحوليات.

كما يمكن أن يكمن سبب الأكياس الدمعية في العوامل الوراثية، إذ تكون الأنسجة الضامة ضعيفة بطبيعتها أو التقدم في العمر، وتترهل الأنسجة الضامة مع التقدم في العمر.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير الأكياس الدمعية إلى الإصابة بأحد الأمراض الخطرة، مثل مشكلات القلب، ومشكلات الكلى، وأمراض الغدة الدرقية، ونقص الحديد، واضطراب التدفق اللمفاوي.

وقد لا ترجع الأكياس الدمعية إلى سبب عضوي، وإنما إلى سبب نفسي، مثل التوتر النفسي والقلق والاكتئاب.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن علاج الأكياس الدمعية تبعاً للسبب الذي ترجع إليه، فإذا كان نمط الحياة غير الصحي هو السبب، فينبغي حينئذ اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وشرب السوائل على نحو كافٍ، مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

وإذا كانت الأكياس الدمعية ترجع إلى العوامل الوراثية والتقدم في العمر، فيمكن حينئذ تطبيق كريم عيون يتمتع بتأثير شد، غير أن الكريم يمثل حلاً مؤقتاً. وكحل جذري يمكن اللجوء إلى الجراحة من أجل شد الأنسجة المترهلة أو إزالتها.

وإذا كان اضطراب التدفق اللمفاوي هو السبب، فيمكن حينئذ اللجوء إلى تدليك الوجه، إذ يعمل على تحفيز التدفق اللمفاوي من أجل التخلص من احتباس السوائل تحت العينين.

أما إذا كانت الأكياس الدمعية ترجع إلى مرض خطر، فينبغي بطبيعة الحال علاج هذا المرض.

• قد لا ترجع الأكياس الدمعية إلى سبب عضوي، وإنما إلى سبب نفسي مثل التوتر والقلق والاكتئاب.