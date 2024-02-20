الامارات | إذاعات «دبي للإعلام» تكرم مستمعيها الدائمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالمحتوى الإعلامي ومد جسور التواصل مع الجمهور، نظم قطاع الإذاعة في «دبي للإعلام» بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، جلسة نقاشية لاستكشاف تطلعات المستمعين المتعلقة بالمحتوى المسموع الذي تقدمه إذاعتا «دبي» و«نور دبي»، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من المستمعين الدائمين الذين عبروا خلال الجلسة عن آرائهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم المختلفة لمستقبل الإذاعتين وما تقدمه من برامج نوعية وقيمة.

وشهدت الجلسة التي حضرها مدير إدارة الإذاعات في مؤسسة دبي للإعلام، محسن حسن، ومراقب برامج - إذاعة نور دبي، أحمد الكتبي، ومراقب برامج – إذاعة دبي، سلامة السويدي، والإعلامي راشد الخرجي، مقدم برنامج «البث المباشر» والإعلامي كفاح الكعبي مقدم برنامج «روحك رياضية»، والإعلامي عبدالله إسماعيل مقدم برنامج «صباح جميل»، وغيرهم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بنوعية البرامج التي تقدمها «دبي» و«نور دبي» وإمكانيات تطويرها وإطلاق برامج جديدة بناءً على مجموعة الاقتراحات التي تقدم بها المستمعين الدائمين الذين تمت دعوتهم لزيارة مقر الإذاعة ولقاء إدارتها وكوادرها تكريماً لوفائهم وتواصلهم الدائم مع مختلف البرامج التي تبث على أثير إذاعتي «دبي» و«نور دبي».

ولفت محسن حسن إلى حرص «دبي للإعلام» على تعزيز التواصل مع الجمهور وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم من خلال رصد آرائهم واقتراحاتهم البناءة.

وقال: «تسعى (دبي للإعلام) في ضوء استراتيجيتها الجديدة إلى تطوير أدواتها والارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي، وتوطيد علاقتها مع الجمهور من خلال التعرف على تطلعاتهم وآرائهم والاستفادة منها في تطوير عملية إنتاج البرامج وأفكارها لتوافق أذواق المستمع في كافة أماكن تواجده»، وأكد أن احتفاء إذاعتا «دبي» و«نور دبي» بالمستمعين الدائمين يعكس ما تتمتع به من مكانة عالية في قلوبهم، ويؤكد استمرار تأثير الإذاعة في المجتمع وقربها الشديد من الأفراد وقدرتها على تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية المهمة، متوجهاً بالشكر إلى كافة المستمعين على التزامهم بمتابعة برامج «دبي» و«نور دبي» وتفاعلهم المستمر معها.