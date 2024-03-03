مشروب شائع يسبب حصوات الكلى.. هذا ما يحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

توجد الكثير من المشروبات والأطعمة تحمي من الإصابة بحصوات الكلى وأمراض الكلى بشكل عام، إلا أن بعض المشروبات يمكن أن تسبب الإصابة بالحصوات.

مشروب الصودا بإمكانه التسبب في حصوات الكلى، ويرجع ذلك لعدة تأثيرات، وفقا لما جاء بموقع "هارفارد هيلث".

أضرار الصودا على الكلى

تحتوي الصودا على كميات عالية من الفركتوز، والذي يمكن أن يزيد من إفراز الكالسيوم في البول، ويمكن أن يؤدي تراكم الكالسيوم في البول إلى تكوين حصوات الكلى.

كما تحتوي أيضا على كميات عالية من الفوسفور، والذي يمكن أن يرتبط بالكالسيوم في الأمعاء ويمنع امتصاصه. يمكن أن يؤدي نقص امتصاص الكالسيوم إلى زيادة إفراز الكالسيوم في البول، مما قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

كما تحتوي الصودا على كميات قليلة من السترات، وهي مادة تساعد على منع تكوين حصوات الكلى.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى

- اشرب الكثير من الماء يصل إلى 8 أكواب يوميا.

- قلل من تناول الصودا. حاول شرب المشروبات غير السكرية بدلا منها.

- اتبع نظاما غذائيا متوازنا، وتأكد من تضمين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

- قلل من تناول البروتين الحيواني، وحاول تناول المزيد من البروتين النباتي، مثل الفول والعدس.

- قلل من تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات، مثل السبانخ واللفت والشوكولاتة والشمندر.

- حافظ على وزن صحي، ففقدان الوزن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.