الامارات | التغير المناخي يهدد منتجعات التزلج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص تقرير ألماني نُشر أمس، أن واحداً من بين ثمانية منتجعات تزلج في أنحاء العالم قد يفتقر للثلوج الطبيعية بحلول نهاية القرن، في ظل تقلص كميات الثلوج بسبب التغير المناخي.

وقالت الباحثة فيرونيكا ميتروفالنر، في إدارة البيئة الرياضية بجامعة بايرويت «التغير المناخي يعدل بصورة كبيرة أنماط الهطول الطبيعي للثلوج، وهو ما له تداعيات قوية، ولكن متباينة على منتجعات التزلج في أنحاء العالم». وقالت ميتروفالنر، التي قادت دراسة بشأن الغطاء الثلجي في سبع مناطق جبلية رئيسة مشهورة بالرياضة الشتوية «في جميع منتجات التزلج الرئيسة، من المتوقع تراجع عدد أيام الغطاء الثلجي الطبيعي بصورة كبيرة، وفقاً لكل سيناريو انبعاثات تم تقييمه». وتم رصد التراجع بصورة كبيرة على الارتفاعات الأكثر انخفاضاً، وفقاً لدراسة تم نشرها في دورية «بلوس وان». ولمواجهة ذلك، من المرجح أن تستمر رياضة التزلج في التوجه إلى الارتفاعات الأعلى، وهو من المتوقع أن يؤدي إلى وقوع تداعيات مميتة بالنسبة للنباتات والحيوانات على جبال الألب.