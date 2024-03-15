الارشيف / لايف ستايل

الامارات | التغير المناخي يهدد منتجعات التزلج

0 نشر
بايرويت - د.ب.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التغير المناخي يهدد منتجعات التزلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص تقرير ألماني نُشر أمس، أن واحداً من بين ثمانية منتجعات تزلج في أنحاء العالم قد يفتقر للثلوج الطبيعية بحلول نهاية القرن، في ظل تقلص كميات الثلوج بسبب التغير المناخي.

وقالت الباحثة فيرونيكا ميتروفالنر، في إدارة البيئة بجامعة بايرويت «التغير المناخي يعدل بصورة كبيرة أنماط الهطول الطبيعي للثلوج، وهو ما له تداعيات قوية، ولكن متباينة على منتجعات التزلج في أنحاء العالم». وقالت ميتروفالنر، التي قادت دراسة بشأن الغطاء الثلجي في سبع مناطق جبلية رئيسة مشهورة بالرياضة الشتوية «في جميع منتجات التزلج الرئيسة، من المتوقع تراجع عدد أيام الغطاء الثلجي الطبيعي بصورة كبيرة، وفقاً لكل سيناريو انبعاثات تم تقييمه». وتم رصد التراجع بصورة كبيرة على الارتفاعات الأكثر انخفاضاً، وفقاً لدراسة تم نشرها في دورية «بلوس وان». ولمواجهة ذلك، من المرجح أن تستمر التزلج في التوجه إلى الارتفاعات الأعلى، وهو من المتوقع أن يؤدي إلى وقوع تداعيات مميتة بالنسبة للنباتات والحيوانات على جبال الألب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا