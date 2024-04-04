دراسة تحذر مرضى القلب من مكون شائع في المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن بالرغم من أهمية تقليل تناول الصوديوم لتأثيره السلبي على صحة القلب، ولكن معظم المصابين بأمراض القلب لا يستطيعون الحد من تناول الملح، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthday.



وأفاد فريق البحث من مستشفى بيدمونت في جورجيا، أن المصابين بأمراض القلب يستهلكون في المتوسط أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من الملح.

ومن المقرر عرض الدراسة يوم الأحد المقبل في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في أتلانتا.

وفي الدراسة، من بين عينة مكونة من أكثر من 3100 مريض بالقلب، أفاد 9 من كل 10 (89%) أنهم يستهلكون أكثر من الحد الأقصى اليومي الموصى به للمرضى، وهو 1500 ملغم/ يوم.

وأبلغ المرضى المشاركون أنهم استهلكوا ما متوسطه 3096 ملغم/ يوم من الملح، وهو أقل بقليل من المتوسط الشائع في الولايات المتحدة البالغ 3400 ملغم/ يوم، لكنه يتجاوز ضعف الموصى به للمرضى.

وقال الباحثون إنه قد يكون من الصعب على مرضى القلب تقدير كمية الملح الموجودة في سلع السوبر ماركت، أو الوجبات الجاهزة.

وأشار البحث إلى "أن الالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم يظل تحدياً حتى بالنسبة للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، والذين لديهم حافز قوي للالتزام".

ويؤدي الملح الزائد لارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، ما يزيد من الضغط على القلب.

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