احذر.. 7 أجزاء في الدجاج لا ينصح بتناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - بالرغم من أن الدجاج يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن هناك أجزاء منه يجب الابتعاد عن تناولها لأنها قد تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة من بينها السرطان، وفقا لموقع "هيلث لاين".

فوائد لحم الدجاج

1- يحتوي الدجاج على البروتينات.

2- إمداد الجسم بالدهون والكربوهيدرات والكالسيوم

3- إمداد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين.

4-يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ .

5- تقوية المناعة.

6- تحسين اللياقة البدنية.

7- تنشيط الأوعية الدموية ويمنع تجلط الدم.

أجزاء لا تأكلها في الدجاجة:

1- رئة الدجاج

تحتوي على الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة.

2- رقبة الدجاج

تحتوي على عقد ليمفاوية بها سموم وبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

3- رأس الدجاجة

يمكن أن تتراكم بها بعض المواد الخطيرة على صحة الإنسان.

4- أمعاء الدجاج

توجد في أمعاء الدجاج أنواع مختلفة من البكتيريا وبقايا الطعام، والتي لا يمكن إزالتها دائمًا بشكل كامل ويؤدي الاستهلاك المفرط لها إلى زيادة نسبة الدهون في الدم.

5- جلد الدجاج

غني بالدهون والعديد من الطفيليات والبكتيريا.

6- أرجل الدجاج

الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

7- مؤخرة الدجاج

وهو الجزء الأخطر والذي يجب تجنبه في الدجاج، لأنه يحتوي على كمية هائلة من البكتيريا والسموم التي تؤثر سلبًا عند دخولها إلى جسم الإنسان.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف سر خطورة مرض القولون العصبي.. فيديو

ماذا يحدث لكليتيك عند تناول المشروبات الغازية؟.. لن تتخيل تأثيراتها

سيدة تنشر صور صديقتها المقربة على موقع إباحي.. صدمة ونهاية حزينة

واقعة ماسأوية.. رجل يسمم ابنته الرضيعة - والسبب صادم

مواليد 5 أبراج شهر أبريل وش السعد عليهم.. "فلوس ونجاح وشهرة"