الامارات | «نتفليكس» تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نتفليكس، أول من أمس، أنها تعتزم التوقف عن مشاركة بيانات محددة للمشتركين، اعتباراً من الربع الأول من عام 2025.

وقالت «نتفليكس» إنها تعتزم التوقف عن مشاركة أرقام المشتركين ربع السنوية ومقاييس رئيسة ومتوسط الإيرادات لكل عضو.

وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع شركة نتفليكس، عملاق بث الفيديو، أيضاً إضافات صافية مدفوعة أقل بشكل متتابع، قائلة إن ذلك يرجع إلى موسمية نموذجية، في حين أن متوسط الإيرادات العالمية لكل عضو سيرتفع على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يصل نمو الإيرادات خلال هذا الربع الأول إلى 16%.

وبالنسبة للعام الجاري بأكمله، تتوقع «نتفليكس» نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 13% إلى 15%، وهامش تشغيل بنسبة 25%، بارتفاع عن توقعات سابقة بتسجيل نسبة تصل إلى 24%.