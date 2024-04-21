الامارات | إدانة معطلي عرض مسرحية «البؤساء» في لندن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دين خمسة ناشطين بيئيين من مجموعة «جست ستوب أويل» (أوقفوا النفط)، أول من أمس، بتهمة التعدي على الممتلكات لتعطيل عرض مسرحية «البؤساء» في لندن، العام الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، صعدت ثلاث نساء ورجلان، تراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً، إلى مسرح «سونديم ثياتر» في ويست إند، عندما كان الممثلون يؤدون الأغنية الاحتجاجية «دو يو هير ذي بيبول سينغ؟».

وتوجه اثنان من الناشطين نحو الأوركسترا، بينما قيّد آخرون أنفسهم بسلاسل في المسرح. وتوقف العرض إزاء ذلك، وأطلق الحاضرون صيحات استهجان.

ودين الناشطون الخمسة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، مع أسباب مشددة للعقوبة، بعد محاكمة جرت في محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية.

وأكدوا براءتهم، فيما سيصدر الحكم بحقهم لاحقاً.

وتطالب «جست ستوب أويل» حكومة المملكة المتحدة بإنهاء كل عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز، وقد وعدت بعدم التوقف عن احتجاجاتها حتى تنفّذ السلطات هذا المطلب.

واستهدف نشطاؤها العام الماضي فعاليات كثيرة، منها بطولة ويمبلدون للتنس، وبطولة بريطانيا المفتوحة للغولف.