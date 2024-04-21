الامارات | أغلى من سيارة فارهة أو قصر فسيح .. أغلى 10 حقائب نسائية في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ حقائب اليد أكثر من مجرد إكسسوارات بالنسبة للعديد من النساء، فهي رمز للأناقة والمكانة الاجتماعية، بل وحتى استثمار مربح.

ولكن بعض حقائب اليد النسائية تُباع بأسعار خيالية تفوق حتى ثمن سيارة فارهة أو قصر باذخ.

وهنا موجز عن أغلى 10 حقائب يد نسائية في العالم، مع لمحة عن تاريخها وتصميمها ومميزاتها التي تجعلها تحظى بهذه الأسعار الفلكية:

1. حقيبة "ديبي وينغهام” المزينة بالبيض: تأتي هذه الحقيبة الفريدة من نوعها في المرتبة الأولى بسعر يصل إلى 10 ملايين دولار. تتميز بتصميمها المستوحى من بيض عيد الفصح، وتزيّنها أكثر من 200 ألف قطعة من الألماس و 1800 لؤلؤة.

2. حقيبة "مجموعة 1001 ليلة” الماسية من معوض: تُجسّد هذه الحقيبة الفخامة ببريقها الماسي، حيث تزيّنها 4,517 ماسة بقطع مختلفة، بما في ذلك ماسات بيضاء ونادرة باللون الأصفر والوردي. ويصل سعرها إلى 5.5 مليون دولار.

3. حقيبة هيرميس بيركين من الذهب الوردي: تُعدّ حقيبة هيرميس بيركين من أشهر حقائب اليد الفاخرة في العالم، ونسخة الذهب الوردي هذه مرصعة بـ 11,642 ماسة، مما يجعلها تحفة فنية بأسعار خيالية تصل إلى 3.8 مليون دولار.

4. حقيبة هيرميس بيركين من جينزا تاناكا: تتميز هذه الحقيبة بتصميمها الفريد من نوعها، حيث صُنعت من البلاتين الخالص، وتزيّنت بـ 2,000 ماسة، بما في ذلك ماسة على شكل كمثرى بوزن 8 قيراط. ويصل سعرها إلى 3.4 مليون دولار.

5. حقيبة لانا ماركس كليوباترا: تُجسّد هذه الحقيبة عظمة الملكة المصرية كليوباترا، بتصميمها المستوحى من العصر الفرعوني، وتزيّنها 1600 ماسة بيضاء واسمها مرصع بالألماس الوردي والذهب الوردي. ويصل سعرها إلى 2.5 مليون دولار.

6. حقيبة هيرميس هيمالايا بيركين: تُعدّ هذه الحقيبة من أندر وأغلى حقائب هيرميس، حيث تتميز بلونها الفريد المستوحى من جبال الهيمالايا، وتزيّنت بقطع من الماس. ويصل سعرها إلى 1.9 مليون دولار.

7. حقيبة شانيل دايموند فوريفر كلاسيك: تحتفل هذه الحقيبة بالذكرى 75 لتأسيس علامة شانيل التجارية، وهي مصنوعة من جلد التمساح الأبيض، وتزيّنت بـ 334 ماسة، مع إمكانية فصل المقبض الذهبي عيار 18 قيراط واستخدامه كقلادة أو سوار. ويصل سعرها إلى 261 ألف دولار.

8. حقيبة ليبر بريشوز روز: تُعدّ هذه الحقيبة تحفة فنية حقيقية، حيث صُنعت من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، وتزيّنت بـ 4,352 ماسة و 1100 قطعة من الزمرد. ويصل سعرها إلى 250 ألف دولار.

9. حقيبة هيرميس بيركين من تمساح النيلوتيكوس: تتميز هذه الحقيبة بنوعها النادر من جلد تمساح النيل، وتزيّنت بقطع من الماس. ويصل سعرها إلى 379 ألف دولار.

10. حقيبة فويتون سوبريم: تُعدّ هذه الحقيبة من أقدم حقائب اليد الفاخرة في العالم، حيث صُنعت عام 1902، وهي مصنوعة من جلد التمساح، وتزيّنت بقطع من الذهب.