الامارات | مصر.. الحكم بإعدام 6 مدانين في خصومة ثأر راح ضحيتها 3 أشخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت محكمة جنايات أسيوط في صعيد مصر اليوم الإثنين الإعدام شنقاً لـ 6 أشخاص من بينهم 5 من عائلة واحدة، على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط.

وتعود الواقعة إلى عام 2020 حيث وقعت خصومة ثأرية بين عائلتين، راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب شخص رابع، وقالت المحكمة في قرارها إنها أعطت أكثر من فرصة لتصالح الطرفين، قبل إحالة القضية إلى فضيلة المفتي، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وتم صدور الحكم اليوم بالإعدام على المتهمين الـ 6 من بين أكثر من 20 متهما.