"الزواج الحلال".. تطبيق جديد يثير الجدل في المغرب - ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير أثاره رجل مغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقه تطبيقا خاص بـ"الزواج الحلال".

وأطلق المؤثر المغربي إلياس الخريسي الملقب بـ"الشيخ سار" تطبيقه الجديد بالتعارف بين الشباب والشابات الراغبين في الزواج، مشيرا إلى أنه يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

الخريسي، كشف أن التطبيق غير مجاني، تفاديا لاستفادة الأشخاص غير الجادين من الخدمات المخصصة لأغراض الزواج، إذ يصل ثمن الاشتراك، إلى 30 دولارا للرجال، و10 دولارات للنساء، وفق ما صرح به الناشط المعروف.

وواجه الخريسي انتقادات شرسة، حملت هجوما لاذعا على التطبيق الذي روج له، حيث رأي نشطاء التواصل أن ما فعله مجرد وسيلة تجارية للربح باسم الدين.

وكتب أحد المنتقدين للتطبيق: "يدافعون بشراسة عن تزويج الأطفال والقاصرات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات".

فيما قال آخر: "يبيحون لبعضهم مشاريع الدعارة الإلكترونية، ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة "صاحب التطبيق" ومشاركته، فهذا نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة".

أما المدون المغربي الساخر مصطفى بوكرن، قال في تدوينة له: "أخطر ما في مبادرة إلياس الخريسي التجارية، أن بعض المغاربة يثقون في شخص بلحية قصيرة، ويعطونه أسرارهم بمقابل مادي، ولا يثقون في الدولة إذا طلبت منهم تحميل تطبيق في الهاتف لأنهم يخافون أن تتجسس عليهم، يا لها من مفارقة عجيبة وغريبة".

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