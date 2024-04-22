بـ143 ألف دولار.. زوجان يتفاجآن بفاتورة مكالمات هاتفهما - لن تتوقع ماذا فعلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

واجه زوجان من فلوريدا، رينيه ريموند، الذي يبلغ 71 عاما، وزوجته ليندا البالغة 65 عاما، صدمة غير متوقعة بعد عودتهما من رحلة إلى سويسرا.

فقد تلقيا فاتورة هاتف مذهلة بقيمة 143.442.74 دولارا، بسبب استخدام بيانات الهاتف المحمول أثناء وجودهما في الخارج، وفقا لـ ABC Action News.

رحلة سعيدة تتحول إلى كابوس مالي

كان الزوجان من عملاء T-Mobile منذ ما يقرب من 30 عامًا، ويزعم ريموند أنه أبلغ الشركة بخطط سفره قبل رحلتهم.

ومع ذلك، عند عودتهما إلى المنزل، واجهوا فاتورة هائلة لاستخدام 9.5 جيجابايت فقط من البيانات خلال إجازتهم التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وهذا يترجم إلى متوسط ​​صادم يزيد عن 6000 دولار يوميا لاستخدام البيانات.

مراجعة الفاتورة تكشف عن خطأ فادح

اتصل ريموند على الفور بـ T-Mobile لمعرفة سبب هذه الفاتورة الباهظة.

وأكد ممثل الشركة على صحة الفاتورة، ما أثار صدمة ريموند الذي سأله: "ماذا تقصد أنها فاتورة جيدة؟".

أجاب الممثل: "حسنا، هذا هو تكلفة استخدامك".

اعترض الزوجان على هذه الاتهامات مع T-Mobile لكنهما لم يتلقيا أي رد في البداية.

حتى أنهما طلبا المساعدة القانونية للطعن في مشروع القانون.

تدخل وسائل الإعلام ينقذ الموقف

أخيرا، بعد تدخل وسائل الإعلام، استجابت T-Mobile ووافقت على إضافة المبلغ بالكامل إلى حساب ريموند.

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