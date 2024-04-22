طرق التخلص من زفارة الفسيخ والرنجة في المنزل.. «اعرفيها قبل شم النسيم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيفية إزالة زفارة الفسيخ والرنجة من المنزل، أمر تريد معرفته السيدات خاصة وأن شم النسيم على الأبواب، ويسبب الفسيخ والرنجة وجود رائحة نفاذة وكريهة في المنزل، وما لا تعرفه الكثير من السيدات أن هناك طرقا تساعد على التخلص من الرائحة، وكذلك مخلفات الأسماك.

طرق التخلص من زفارة الفسيخ والرنجة

هناك طرق بسيطة للتخلص من تلك الروائح في المنزل، نقدمها لكم بحسب موقع «Just food»، المتخصص في شؤون الطبخ والمنزل، كالتالي:

ضعي كوب من الخل الأبيض في وعاء، واتركيه يغلي على النار عند إعداد الفسيخ والرنجة في المنزل.

توزيع باقات الريحان والنعناع في أرجاء غرف المنزل مع فتح النوافذ أثناء تناول الطعام.

تناول الأسماك المملحة في غرفة واحدة محددة سواء في حالة وجود ضيوف أو لا.

عند شواء الرنجة على النار يجب وضع ورق فويل لتقليل الرائحة.

ضعي البخور حتى يمتص الروائح الكريهة.

الاحتفاظ بباقي الرنجة والفسيخ داخل علبة مغلقة لمنع خروج رائحته.

للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة بشكل فوري امسحي المطبخ بالليمون والملح.

التخلص من مخلفات الفسيخ والرنجة ولا يجب أن توجد في المنزل لليوم التالي.

التخلص من الرائحة في الجسم

وهناك بعض النصائح للتخلص من هذه الرائحة، وفقًا لما ذكره موقع «هيلث لاين»، المتخصص في شؤون الصحة: