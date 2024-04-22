هذا ما يفعله تناول اللب الأسمر في مستويات الكوليسترول بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

اللب الأسمر من المكسرات المحببة لدى الكثير، بفضل احتوائها على الألياف الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة، دون معرفة تأثيره على مستويات الكوليسترول.

لذا، وفقا لموقع "health " إليك تأثير اللب الأسمر على مستويات الكوليسترول في الجسم.

أحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية

اللب الأسمر غني بأحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية والألياف القابلة للذوبان والبروتين، هذه المكونات مهمة لخفض مستويات الكوليسترول.

الألياف الغذائية

تُحفز الألياف الموجودة به الكبد على إنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

غني بحمض اللينولينيك

كما أنه يحتوي على حمض اللينولينيك، الذي يحافظ على الإيقاع الطبيعي وتنظيم ضربات القلب، ما يقلل خطر الإصابة بجلطات الدم، وهذا بدوره ينظم مستويات الكوليسترول.

الفيتامينات والمعادن

تلعب المعادن الموجودة في اللب الأسمر دورا مهما في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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