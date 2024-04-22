يقوي قلبك.. مشروب خارق ينظف الشرايين ويقي من السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة طبيعية لتقوية القلب وتنظيف الشرايين من السموم المتراكمة، والحماية من السكتة الدماغية، وهناك مشروب خارق يمتلك خصائص مذهلة يحقق هذا الأمر بشكل طبيعي، وهو "عصير البنجر"، وفقا لموقع "thehealth".

يحتوي عصير البنجر على النترات، وهي مركبات تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي له تأثير موسع للأوعية الدموية، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

كما يُسهم استهلاك هذا المشروب في تنظيف شرايين القلب من الترسبات الدهنية، وبالتالي تحسين وظائف القلب.

ووفقا لموقع "healthshots"، يعزز محتوى البنجر من حمض الفوليك، وظائف الدماغ عن طريق تعزيز تمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

كما يساهم في التحكم في تلف الأوعية الدموية، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويحتوي أيضا على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة وتركيب بعض الناقلات العصبية، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

طريقة تحضير عصير البنجر

المكونات:

ثمرة بنجر واحدة متوسطة الحجم.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

اغسلي ثمرة البنجر جيدا، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.

ثم ضيفي الماء في الخلاط الكهربائي، وامزجي المكونات جيدا حتى يصبح لينا.

يُصفي العصير باستخدام مصفاة، ويمكنك تناوله كوبا واحدا مرة واحدة يوميا.

اقرأ أيضا:

6 أطعمة تفسد أعضاء الجسم.. لن تتخيل تأثيرها على الدماغ والعيون

عدوك في أكلك.. 7 مكونات تدمر الكبد دون أن تدري

علامات تكشف فساد البطيخ.. لو ظهرت ارميه على الفور

مضاعفات مرعبة لارتفاع ضغط الدم لدى النساء.. قد يؤدي للإصابة بسرطان خطير

تسبب سرطان القولون وأمراض القلب.. طبيب يكشف عن أخطر 5 أطعمة