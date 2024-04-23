البنطلون الستان.. نجم موضة صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - يهيمن البنطلون المصنوع من الساتان أو الحرير على صيحات الموضة لربيع وصيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة رقيقة تغلفها الأناقة والفخامة، وفقًا لمجلة "Instyle" المتخصصة بالموضة والجمال.

يتميز البنطلون الساتان أو الحرير بطابع انسيابي رقيق وملمس خفيف ولطيف، يوفر للساقين تهوية جيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كما يمتاز بسطح عاكس للضوء، ما يمنحه بريقا ينطق بالفخامة.

وتتنوع ألوانه هذا الموسم بين الألوان الطبيعية الهادئة مثل الأبيض والكريمي والبيج والبني والرمادي، بالإضافة إلى ألوان الباستيل الحالمة مثل الوردي والأزرق السماوي والأخضر النعناعي.

كما يُتيح إمكانيات تنسيق متعددة، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوزة من القطن وحذاء باليرينا، بينما تمنحك تنسيقه مع ثوب كاشف للأكتاف وصندل ذي إبزيم كاحل إطلالة مسائية أنيقة.