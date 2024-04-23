هذا ما يحدث للكلي عند تناول الفول المدمس .. لن تتخيل تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الفول المدمس من الأطعمة الشائعة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص لمذاقها اللذيذ وعناصرها الغذائية المذهلة، وعادة ما يتم تناوله يوميًا خلال وجبة الإفطار دون معرفة تأثير ذلك على صحة الكلى.

لذا وفقًا لما ذكره موقعي eatthis، mayoclinic إليك تأثير تناول الفول يوميًا على صحة الكلى.

يحتوي الفول على نسبة عالية من البوتاسيوم، وتناوله يوميًا يزيد من مستوياته بالدم، ودور الكلى أن تتخلص من النسبة الزائدة من خلال عملية التبول، لذا عند زيادته يصعب على الكلى عملها، وبالتالي يعرضها للخطر.

لذا لا بد على الحالات التي تعاني من أمراض الكلى، التواصل مع الطبيب المختص لمعرفة الكميات المناسبة من الفول لتناولها، حتى لا يزيد من خطر الإصابة بتليف الكلى.

أعراض تليف الكلى

1- الإصابة بالحمى.

2- الإصابة بالقشعريرة.

3-الشعور بألم عند التبول.

4- التبول المتكرر.

5- الغثيان.

6- القيء.

7- ظهور صديد عند التبول.

8- ظهور دم عند التبول.

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