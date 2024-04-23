هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المشروبات المحلاة بالسكر على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

معتز القيعي اخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لمصراوي يختلف تأثير تناول السكر على معدة فارغة عن تناوله بعد وجبة طعام، وذلك لعدة أسباب.

يتم امتصاص السكر بسرعة أكبر من الأمعاء إلى مجرى الدم عند تناوله على معدة فارغة.

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

إفراز الأنسولين

يتفاعل الجسم مع ارتفاع سكر الدم بإفراز هرمون الأنسولين، كما يساعد الأنسولين على نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة.

استجابة الجسم

على معدة فارغة، قد يكون الجسم أقل حساسية للأنسولين، ويؤدي ذلك إلى بقاء مستويات السكر في الدم مرتفعة لفترة أطول.

الأعراض الجانبية

الدوخة

الغثيان

الصداع

التعب

التهيج

اضطرابات المعدة

التأثيرات طويلة المدى

قد يؤدي تناول السكر بشكل متكرر على معدة فارغة إلى زيادة خطر الإصابة بـ:

مرض السكري من النوع 2

السمنة

أمراض القلب

نصائح طبية مهمة

تناول وجبة خفيفة صحية قبل تناول الأطعمة أو المشروبات السكرية.

اختر مصادر طبيعية للسكر مثل الفواكه بدلاً من الأطعمة المصنعة.

قلل من تناول السكر بشكل عام.

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