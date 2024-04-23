الامارات | ضحية جديدة لصور «السيلفي».. شابة تسقط من ارتفاع 250 قدماً في فوهة «بركان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت سائحة صينية حتفها بعد سقوطها من ارتفاع 250 قدماً (76 متراً) في فوهة اجين بمنطقة بانيوانجي بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا. وكانت السائحة هوانغ لي هونغ (31 عاماً) تلتقط صورة «سيلفي» مع زوجها عندما انزلقت وسقطت في الفوهة السبت الماضي.

وذكرت صحيفة «مترو» أن الضحية تعثرت كما يبدو وسقطت بعد أن علقت ملابسها بوجه صخري لتختفي بعدها أسفل الحفرة. وقبل ذلك تسلقت الشابة وزوجها المكان مع مرشد محلي حتى يتمكنا من مشاهدة شروق الشمس من حافة البركان. ولكن عندما وقفت لالتقاط الصور، تعثرت وانتهى بها الأمر بالسقوط.

وتُظهر إحدى الصور الضحية قبل لحظات من سقوطها وهي تقف على ما يبدو أنه حافة البركان، وترفع إحدى ساقيها فيما يتصاعد خلفها البخار وغاز الكبريت.

وفيما استغرق رجال الإنقاذ أكثر من ساعتين لاستعادة جثتها أكد رئيس إدارة الحفاظ على البيئة في المنطقة، دوي بوترو سوجيارتو، أن السقوط كان مجرد حادث، ويجب على السياح أن يظلوا آمنين دائماً أثناء تسلق جبل اجين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن يتم نقل جثة الشابة إلى بالي قبل إعادتها جواً إلى الصين.

وتعد فوهة اجين جزءاً من مجمع بركان اجين الذي يعتبر منطقة بركانية نشطة.