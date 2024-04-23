طبيب يحذر من 5 أعراض تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السرطان مرض مميت يحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ويمكن بعد ذلك أن تنتشر إلى الأنسجة والأعضاء المحيطة.

وهناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن يصيب الإنسان، يتم تصنيفها عادةً حسب المكان الذي تبدأ فيه في الجسم.

سيؤثر هذا أيضًا على العلامات التحذيرية المحتملة للمرض، ومع ذلك، ليست جميع أعراض السرطان معروفة أو واضحة مثل غيرها، بحسب صحيفة إكسبريس.

وحذر أحد الخبراء من سرطان "القاتل الصامت" الذي يمكن أن يسبب أعراضا "غامضة"، والتي يمكن بسهولة تجاهلها أو الخلط بينها وبين شيء آخر.

وتحدثت الدكتورة روزي جودسيث، المدير الطبي المساعد في شركة Vitality Health Insurance ، عن بعض علامات سرطان المبيض التي يجب أن تثير أجراس الإنذار.

كما يوحي الاسم، يبدأ سرطان المبيض في المبيضين، وهو أكثر شيوعًا عند النساء فوق سن 50 عامًا، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي شخص لديه مبيضين.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من أن علامات سرطان المبيض "ليست واضحة دائما".

وتقول الهيئة الصحية: "غالباً ما يتم تشخيص سرطان المبيض في وقت متأخر، ولكن التشخيص المبكر قد يعني أنه أكثر قابلية للعلاج".

وفي معرض حديثها عن العلامات التي يجب البحث عنها، أوضحت الدكتور جودسيث: "غالبًا ما يشار إلى سرطان المبيض باسم" القاتل الصامت"، حيث أن العديد من الأعراض غالبًا ما تكون غامضة وغير محددة بما في ذلك الانتفاخ، وانتفاخ البطن، والشعور بالامتلاء عند تناول الطعام، والتي يمكن بسهولة أن تعزى بشكل خاطئ إلى الحياة المزدحمة والضغوط، أو يمكن إرجاعها إلى حالات أو مشاكل طبية أخرى.

ومن هذا المنطلق، شاركتنا الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا للمرض، وهي:

الشعور بالانتفاخ بشكل مستمر

بطن منتفخة

الشعور بعدم الراحة في منطقة البطن أو الحوض

الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام أو وجود صعوبة في تناول الكمية المعتادة

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد أو الشعور بالحاجة الدائمة للتبول

ومع ذلك، هناك علامات تحذيرية أخرى يجب البحث عنها.

وقالت جوديسيث: "بالإضافة إلى ذلك، فإن آلام الظهر، والألم أثناء الجماع، والتعب، والإمساك، بالإضافة إلى التغيرات في الدورة الشهرية (سواء كان ذلك نزيفًا غير منتظم، أو نزيفًا أثقل من المعتاد)، وفقدان الوزن غير المتوقع يمكن أن تكون أيضًا من الأعراض". يجب أن تكون على دراية بها ويجب مناقشتها مع طبيب.

إذا واجهت أي علامات غير مفسرة، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

كيف تقلل من المخاطر الخاصة بك

وقالت جودسيث: "هناك عوامل خطر معروفة وبعضها لا يمكننا تغييره، بما في ذلك جيناتنا الوراثية وعمرنا".

وأضافت: “ومع ذلك، هناك عدد من الخطوات التي يمكن لأي شخص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض، مثل عدم التدخين والحفاظ على وزن صحي للجسم.

"ترتبط زيادة الوزن أو السمنة بالسرطان، ومن خلال الحفاظ على وزن صحي، يمكن تقليل خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان".

من المهم ملاحظة أنه لا يزال بإمكانك الإصابة بسرطان المبيض إذا قمت بإزالة المبيضين لأنه يمكن أن يؤثر أيضًا على قناة فالوب، أو البطانة داخل بطنك.

وعادةً ما يتضمن علاج سرطان المبيض مزيجًا من الجراحة والعلاج الكيميائي.

وقالت: "قد يستخدم الأطباء أيضًا العلاجات الدوائية المستهدفة، والعلاج الهرموني و/أو العلاج الإشعاعي لبعض الأفراد".

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