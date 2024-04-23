4 مشروبات يومية خطر على صحتك في الحر.. لن تتخيل تأثيرها على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بالعطش، ونلجأ إلى المشروبات المختلفة لترطيب أجسامنا، ولكن بعض المشروبات قد تعرضك للخطر، خاصة في الطقس الحار.

في هذا المقال، نستعرض بعض المشروبات التي يجب تجنبها في الطقس الحار، ونشرح أسباب ذلك وفقا لما جاء بموقع "the health".

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى الجفاف، كما تحتوي على الكافيين، الذي له تأثير مدر للبول، ما يزيد من فقدان الجسم للسوائل.

العصائر المصنعة

تحتوي العصائر المُصنعة على نسبة عالية من السكر، ونسبة منخفضة من العناصر الغذائية، وقد تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية، التي قد تسبب بعض المشكلات الصحية.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي له تأثير مدر للبول، ما يُزيد من فقدان الجسم للسوائل، كما أن القهوة قد تسبب ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على نسبة عالية من الكافيين والسكر، ما قد يسبب الجفاف وارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبعض مشروبات الطاقة قد تحتوي على مواد مضافة قد تسبب بعض المشكلات الصحية.

اقرأ أيضا: