بها "زنزانة سجن".. شقة معروضة للإيجار برقم خيالي - لن تتخيل شكلها من الداخل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشرت عبر الإنترنت صورا لشقة "استوديو" كاملة مع زنزانة سجن خاصة بها، في المملكة المتحدة، بعد أن تم عرضها للإيجار مقابل مبلغ خيالي حوالي 750 جنيهًا إسترلينيًا (45 ألف جنيه مصري) شهريًا.

يقع العقار داخل مركز شرطة تم تحويله في دودلي، تم تحويل مركز الشرطة إلى مجمعات سكنية بعد إغلاقه في عام 2017، وقرر المهندس المعماري الاحتفاظ بزنزانة احتجاز واحدة على الأقل أثناء تصميم الشقة.

وأثارت الخاصية غير العادية اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين توصلوا إلى أفكار إبداعية حول كيفية استخدام هذه الزنزانة.

لكن على الرغم من التسلية، وصفها الوكيل العقاري بأنها "فرصة رائعة وغير عادية"، بحسب ndtv.

تحتوي الشقة على جميع وسائل الراحة بما في ذلك الأرضيات والميزات الحديثة.

كتب الوكيل العقاري على الصفحة: "فرصة رائعة وغير عادية لجعل هذا الطابق الأرضي والشقة الاستوديو الفسيحة ملكًا لك، بعد أن تم تجديدها بالكامل، ويتميز مكان الإقامة بزنزانة في الاستوديو وهي كبيرة بما يكفي لمنطقة المعيشة/تناول الطعام وغرفة النوم".

"يحتوي العقار أيضًا على مطبخ مفتوح على الطراز الحديث وجناح غرفة دش أبيض مكون من ثلاث قطع ويستفيد من وجود نظام اتصال داخلي مع دخول آمن، يرجى ملاحظة أن العقار معروض على أساس غير مفروش".

وكانت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي مضحكة، حيث قال المستخدمون إنهم "مهووسون" بالمنزل غير العادي.

وقال أحد المستخدمين: "مفيد عندما يتصرف الأطفال"، وعلق آخر قائلا: "أعرف بعض الأشخاص الذين سيدفعون مبلغا إضافيا مقابل ذلك".

بينما أكد مستخدم ثالث: "سأوفر مساحة مكتبية منزلية لطيفة، سأضع فيها نباتات".

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