فيديو حقق 92 مليون مشاهدة.. رجل يخاطر بحياته بهذه الطريقة الصادمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

انتشر مقطع فيديو يظهر رجلا معلقا على باب سيارة متحركة بغلاف بلاستيكي، ما أثار ذهول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تمت مشاركة هذا الفيديو على انستجرام بواسطة المستخدم Sumit Dubey الذي لديه 4,32,000 متابع.، بحسب ndtv.

ويظهر رجل يتمسك بباب سيارة متحركة بمساعدة البلاستيك، وعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، يبدو أنه يستمتع بالمهمة ولا يبدي أي خوف، حتى أنه أعطى صوتًا عاليًا للرجل الذي يقود السيارة وتفاعل أيضًا مع الرجل الجالس في الخلف.

"أراد الأخ أن يذهب للنوم" ، تم التعليق على الفيديو مع رمز تعبيري يضحك.

تمت مشاركة الفيديو في 12 أبريل، وانتشر بسرعة كبيرة، وحصد 92 مليون مشاهدة وأكثر من 2,128,526 إعجابًا.

وأثارت اللقطات المروعة القلق والدهشة على الإنترنت، وتم إيقاف التعليقات على الفيديو بعد أن انتقد الكثيرون منشئ المحتوى لأنه جعل أصدقاءه يقومون بمثل هذا التصرف الخطير.

وفي الوقت نفسه، انتشر المقطع أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث أعرب الناس عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة، كما طلب الكثيرون من الشرطة والسلطات اتخاذ إجراءات ضد الأصدقاء الثلاثة لمشاركتهم مثل هذا المحتوى عبر الإنترنت.

وكتب أحد المستخدمين على فيسبوك: "لن يفعل هذا أي شخص جاد وحساس، المزاح بحياتك هو غباء، أي شيء يمكن أن يحدث، ويمكن أن يسحقك شخص ما، أو يمكن أن يحدث أي حادث ". '

وكتب آخر: "أغبى شيء رأيته في حياتي"، بينما قال ثالث: "الحياة لا تقدر بثمن لشخص مشغول بعمل مقالب حمقاء باسم اللعب على وسائل التواصل الاجتماعي بالحياة، وأين القانون الذي يحتاجونه لوضعه خلف القضبان".

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