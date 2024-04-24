الامارات | الوحدة تزيد من الرغبة في تناول السكريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت قد أمضيت ليلتك وحيداً في المنزل تتناول الشوكولاتة والحلوى، فلا داعي لأن تشعر بالذنب، إذ أثبتت دراسة أميركية أن الوحدة تزيد الرغبة في تناول السكريات.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق علمي من جامعة كاليفورنيا، صلة بين المواد الكيميائية التي يفرزها مخ الإنسان عند الشعور بالوحدة، وأمراض مزمنة ناجمة عن تناول السكريات.

وقال الباحث المتخصص في طب الأعصاب من جامعة كاليفورنيا، أربانا جوبتا: «لقد أثبتنا أن السمنة ترتبط بالاكتئاب والتوتر، وأن الرغبة في تناول الطعام من الآليات التي يعتمد عليها الجسم للتغلب على الشعور بالوحدة».

وينصح الباحثون أي شخص يعاني العزلة أو التوترات الاجتماعية بضرورة السعي للحصول على مساعدة من المتخصصين للحيلولة دون تعرضه لمشكلات نفسية.