ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا النوع من العقار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تشهد المستحضرات المحتوية على عقار "إل-ثيانين" رواجًا كبيرًا على شبكة الإنترنت، حيث يتم الترويج لها بأنها تساعد في التخلص من التوتر والقلق، كما أنها تعمل على زيادة التركيز.

"إل-ثيانين" هو حمض أميني يوجد بصفة خاصة في أوراق الشاي الأخضر.

وأظهرت بعض الدراسات أن "إل-ثيانين" قد يكون له خصائص مضادة للقلق، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لإثبات فعاليته السريرية.

فما مدى جدوى هذا العقار؟

الفعالية السريرية

للإجابة عن هذا السؤال، قالت الرابطة الاتحادية لمراكز وجمعيات المستهلكين بألمانيا أن مادة "إل-ثيانين" (L-theanine) هي حمض أميني يوجد بصفة خاصة في أوراق الشاي الأخضر، لافتة إلى أن الدراسات الحالية تشير إلى أن مادة "إل-ثيانين" يمكن أن تساعد في علاج القلق والتوتر، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث لإثبات فعاليتها السريرية.

وأوضحت الرابطة أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) رفضت الطلبات المقدمة بشأن الموافقة على عقار "إل-ثيانين" كعقار لتحسين التركيز والشعور بالاسترخاء.

ومن جانبه ، أشارت الرابطة إلى أنه يمكن محاربة التوتر والقلق من دون تناول عقاقير طبية، وذلك من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي التقدمي وتقنيات التنفس الخاصة وتمارين اليقظة الذهنية.