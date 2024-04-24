الامارات | في سابقة هي الأولى من نوعها.. "مدمن" يشكو تاجر مخدرات!!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في سابقة هي الأولى من نوعها، حددت محكمة الجنايات في الكويت جلسة 26 مايو لنظر شكوى مقدمة من "مدمن" ضد تاجر مخدرات بعد أن قام بشراء كمية مخدرات "كيميكال" بقيمة 300 دينار كويتي ثبت بعدها أنه مخلوط معها ورق شجر وأن تاجر المخدرات نصب عليه وأنه عندما قام بتعاطيها لم يحدث له شيء، وذلك كما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تلقي البلاغ من مخفر شرطة النعيم، قامت عناصر المباحث في إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على تاجر المخدرات وتفتيش منزله حيث عثروا على كمية مواد مخدرة مجهزة للبيع.

وتمت إحالة المدمن والتاجر إلى النيابة العامة التي وجهت للأول تهمة التعاطي وللثاني تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بحسب "الراي" الكويتية.