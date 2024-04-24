الامارات | قتل ابنته المراهقة ودفع دولارين لمشرد لحرق جثتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل قتل ابنته البالغة من العمر 18 عاماً، بعد جدال عنيف ليقوم بعدها بإغراء رجل بدون مأوى بدولارين لحرق جثة الفتاة.

وقالت الشرطة المدنية في ساو باولو إن ويلينجتون دا سيلفا (39 عاماً) اعتقل واعترف بقتل رايسا دا سيلفا في منزله بساو باولو في 23 مارس.

واعترف دا سيلفا بأنه وابنته تجادلا حول انفصاله عن والدتها الذي حدث قبل أشهر عدة، حسبما صرحت رئيسة وزارة جرائم القتل والحماية الشخصية بالخارجية، إيفالدا أليكسو، لمنفذ الأخبار البرازيلي G1.

وفي مرحلة ما، انزعج الأب لأن ابنته أصرت على دعم والدتها فخنقها.

وأضاف الأب أنه نام إلى جانب جثة ابنته في الشقة ليخرجها في اليوم التالي، كما أظهرت أشرطة مراقبة البناء الذي يقطنه.

وبعدها اقترب من رجل بلا مأوى وطلب منه شراء الوقود من محطة وقود قريبة وأضرم النار في جسدها.



وكشفت أليكسو أن القاتل «ذكر أنه دفع [دولارين] لإشعال النار (في جسد ابنته)».

وأبلغت والدة الفتاة الشرطة عن اختفاء ابنتها، وفي اليوم التالي أبلغ المارة الشرطة بعد اكتشاف جثة المراهقة المتفحمة تحت الجزء المكسور من رصيف الطريق. وأطلقت السلطات عملية مطاردة للمشرد، وفحصت الكاميرات الأمنية بالمنطقة للتأكد من ادعاءات ويلينجتون الذي يواجه الآن «تهم قتل وإخفاء الجثة والتخلص منها».