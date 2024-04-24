مشروب سحري يحارب جرثومة المعدة والقولون العصبي ويحمي المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتوي الخروب على نسبة عالية من الألياف والكالسيوم ومضادات الأكسدة والقليل من الدهون، ما يجعله يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

فوائد الخروب للجسم

صحة المعدة



الخروب يحتوي على الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، كما يساعد في علاج الإسهال وجرثومة المعدة، ويحمي جدار المعدة من القرح والالتهابات التي تسببها جرثومة المعدة.

صحة القولون



الخروب يمكن أن يخفف من أعراض القولون العصبي واضطرابات الأمعاء.

حماية الكبد من التلف

الخروب غني بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما يؤدي إلى حماية تلف الكبد ويحسن وظائفه.

حماية الكلى

هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة التي لها دور في حماية الكلى.

مفيد للأعصاب

الخروب يحتوي على فيتامينات ب١ وب٣ وب٦ الضرورية لحماية الأعصاب من التلف وتقوية الجهاز العصبي.

تقوية المفاصل

يحتوي على المعادن المهمة مثل: البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم الضرورية لصحة العظام والمفاصل.

الحماية من التسوس

الخروب يحتوي على الكالسيوم الذي يعد مكونا أساسيا للأسنان ويحميها من التسوس.

الوقاية من الإمساك

الخروب يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

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