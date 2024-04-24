الامارات | موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 3 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من وقوع موجة شديدة الحرارة تبدأ الثلاثاء، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن درجة الحرارة في الظل ستقارب 40 درجة مئوية، الثلاثاء، على أن تسجل 40 درجة بالفعل الأربعاء.

وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس وملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

وأضافت أن مصر تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية.