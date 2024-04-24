ماذا يفعل تناول التوت بمستويات الكوليسترول بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التوت الأسود فاكهة صيفية تنتشر في الأسواق خلال الفترة الحالية، وإلى جانب مذاقه اللذيذ فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وله تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول في الدم.

ما تأثير التوت الأسود على مستويات الكوليسترول؟

التوت الأسود يسهم في خفض نسبة الكوليسترول، وذلك بفضل احتوائه على مادة "البتروستيلبين" الكيميائية التي تعمل على تقليل كمية الدهون في الدم.

ومادة "الأنثوسيانين" المضادة للأكسدة والألياف التي تساهم في منع الإصابة بهذا القاتل الصامت، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"verywellhealth".

فوائد صحية أخرى للتوت الأسود

يعزز وظائف الجسم:



يحتوي التوت الأسود على فيتامين سي وK والمنجنيز، وهذا يساهم في تقوية جهاز المناعة وشفاء الجروح وامتصاص الحديد والوقاية من السرطان.

صحة العظام:



يحتوي التوت الأسود على فيتامين ك الذي يساعد على منع تخثر الدم وتقوية العظام.

تحسين الهضم ومستويات السكر في الدم:



التوت غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم والحفاظ على حركة الطعام والفضلات والوقاية من الإمساك والانتفاخ وخفض الكوليسترول الضار والسيطرة على مستويات السكر في الدم.

تقليل الالتهاب:



التوت غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى البوليفينول، ما يساعد على علاج الالتهاب والوقاية من السرطان والمرض الرئوي.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:



تسهم مادة "الأنثوسيانين" الموجودة في التوت الأسود في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

تحسين وظائف المخ:



يمكن أن يؤثر الالتهاب المرتبط بالدماغ على وظائف المخ، ولكن مادة "الأنثوسيانين " الموجودة في هذه الفاكهة تزيد تدفق الدم إلى الدماغ وتنشط المناطق التي تتحكم في الكلام والذاكرة والانتباه.

الوقاية من السرطان:



تساعد مادة "الأنثوسيانين" في الوقاية من السرطان ومنع تغيرات الحمض النووي (الطفرات) التي تسبب السرطان وتدمير أو إبطاء نمو الخلايا السرطانية وزيادة فعالية العلاج الكيميائي ومنع الأورام السرطانية.

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