الامارات | مقتنيات صغيرة على 4 عجلات.. الزمن يزيدها بريقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجرد النظر إليها قد يعتقد البعض أنها مجرد ألعاب صغيرة، ونماذج بلاستيكية أو معدنية، إلا أنها تُعد مقتنيات ذات قيمة عالية لدى عشاقها الذي يعرفون عوالمها، ويقدّرونها جيداً، إنها سيارات «الداي كاست» التي تلقى رواجاً بين فئات من مختلف الأعمار، لاسيما الشباب، نظراً لتفاصيلها المميزة والفريدة التي تجعلها محطّ اهتمام هواة من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد الإماراتي أحمد البلوشي أحد الهواة الذين دفعهم حبهم لهذه السيارات الصغيرة إلى تحويلها إلى مشروع يعرض من خلاله هذه المقتنيات ذات القيمة العالية، من خلال «العين داي كاست لاونج» الذي يختص بهذا اللون من «النماذج»، ويضم تشكيلة واسعة تلقى إقبالاً واسعاً من الهواة من مختلف الدول العربية، إذ يعتبر الهواية متنفساً له واستثماراً رائعاً؛ لاسيما مع زيادة أسعار تلك المقتنيات مع مرور الوقت وندرتها في الأسواق.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «أقوم شخصياً بجمع مقتنياتي من السيارات منذ ثماني سنوات قبل أن أبدأ مشروعي الخاص بها، وأعرف هواة يقومون بجمعها منذ ما يقارب 20 عاماً»، مشيراً إلى أن لهذه المقتنيات عشاقاً من مختلف أنحاء العالم يعملون على السعي وراءها لسنوات.

وأضاف أن البعض يقبلون على اقتناء نوع معين يحمل قيمة معنوية وذكريات جميلة لديهم؛ مثل رغبة أحدهم في شراء نموذج للسيارة التي كان والده أو جده يقودها ولكي يحتفظ بها كأثر جميل، بينما يقبل آخرون على الشراء كمجرد هواة لجمع هذه السيارات الصغيرة.

وأوضح البلوشي «هذه الهواية تنتشر بشكل أكبر في البلدان الشهيرة بتصنيع السيارات، وفي مقدمتها اليابان وألمانيا، ورغم أنه يوجد كثيرون من محبي هذه الهواية في عالمنا العربي إلا أننا مازلنا نواجه تحدياً في تثقيف بعض الزبائن حول هذه المقتنيات وسبب ارتفاع قيمتها، إذ يرون الأسعار مبالغاً فيها ظناً منهم بأنها مجرد ألعاب، فيما هي مقتنيات نادرة لها فئات وتصنيفات مختلفة تسهم في زيادة قيمتها».

وأكمل البلوشي «ما لا يعرفه البعض هو أن سيارات الداي كاست لها نوعان أساسيان؛ الأول: التجاري الذي يصنع بكميات كبيرة ويتوافر بكثرة في الأسواق، وأسعاره مناسبة ورخيصة مقارنة بالنوع الآخر الذي يضم النوادر والإصدارات المحدودة، والتي هي محط اهتمام الهواة ومحبي اقتناء النماذج المميزة».

ونوه بأن «النوع الثاني يُصنع بمواد خاصة وبجودة أكبر وبدقة عالية ومطابقة للحقيقية، وقد يستخدم فيه طلاء يطابق السيارة الأصلية، علاوة على تفاصيل أخرى تكون بجودة عالية، ما يسهم في ارتفاع ثمن النموذج الذي يتزايد أيضاً بمرور الزمن».

• هواية جمع هذا النوع من النماذج تلقى رواجاً بين فئات من مختلف الأعمار، نظراً لتفاصيلها الفريدة.

أحمد البلوشي:

• مازلنا نواجه تحدياً في تثقيف البعض حول هذه المقتنيات وسبب ارتفاع قيمتها.

• هناك معايير ترفع قيمة «السيارة» أبرزها جودة المواد المستخدمة في تصنيعها وندرتها.

تفاصيل دقيقة.. وواقعية

تُعد سيارات «الداي كاست» مقتنيات مميزة لهواتها الذين يستمتعون بجمعها لاسيما لازدياد قيمتها مع مرور الوقت؛ ما يُشكل استثماراً بالنسبة لمحبيها، إذ تتميز هذه السيارات بأنها نماذج مصغرة من المركبات المختلفة تصنع باستخدام عملية الصب باستخدام مواد كالزنك والألمنيوم، لتشكيل سيارات مطابقة للحقيقية تتميز بدقة التفاصيل والواقعية يتم إنتاجها بإصدارات وأحجام مختلفة تحدد قيمتها.