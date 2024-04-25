الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المزروعي والفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حميد الحبيشي المزروعي، في نادي الضباط بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجليه، حميد إلى كريمة جمعة سيف المقعودي الفلاسي، وعبدالله إلى كريمة سعيد عاطف درويش المزروعي.

وهنأ سموه العريسين وذويهما بهذه المناسبة، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.