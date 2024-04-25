الامارات | «كرسي الاثنين».. تجارب ملهمة من الإمارات إلى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الإماراتي عبدالله النعيمي، الذي يقدم برنامج بودكاست «كرسي الاثنين» على شاشة تلفزيون دبي، أن البرنامج «يسعى إلى توثيق العديد من التجارب الملهمة، وتصديرها من الإمارات إلى العالم»، مشيراً إلى أن نقل «دبي للإعلام» البرنامج من مرحلة المسموع إلى المرئي، أسهم في توسيع نطاقه، وتعزيز إمكاناته ومكانته لدى المشاهد، ما يساعد على التعريف بنوعية وثراء المحتوى الإعلامي الإماراتي.

ويستعرض البرنامج تجارب ملهمة متنوّعة، ويستضيف عبر حلقاته مجموعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية والعربية المؤثرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والفنية وغيرها، إذ يناقش معهم موضوعات وقضايا مختلفة تهم كل شرائح المجتمع.

ومنذ رؤيته النور بقالبه المرئي الجديد، تمكن «كرسي الاثنين» من حجز مكانة خاصة له ضمن الدورة البرامجية لتلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، ونجح في لفت أنظار عشاق «البودكاست» إلى ما يقدمه من محتوى ثري ومميز، ما أسهم في وضعه ضمن قوائم الأكثر مشاهدة على تلفزيون دبي، ومنصّة «أوان» الرقمية.

وحتى الآن عرض تلفزيون دبي ومنصّة «أوان» الرقمي ست حلقات من البرنامج، الذي يطل على الشاشة كل إثنين في تمام السادسة مساءً، تميزت بأفكارها وموضةعاتها المتنوّعة، إذ استضاف علياء الشملان، صاحبة مبادرة «فرجان دبي» المجتمعية، التي تطرّقت في حلقتها إلى طبيعة النسيج المجتمعي في دبي، ودور المبادرة في تعزيز التواصل بين الأهالي واهتماماتهم ومشاركاتهم المجتمعية المختلفة.

بينما عرض البرنامج نظرة المهندس الإماراتي أحمد المرزوقي، الذي يُعدّ من صُنّاع المحتوى الاقتصادي المميزين لعملية الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.

وفيما تناول كل من المنتج الفني جاسم بوحجي، والفنان عبدالله بوحجي، أهمية الفن وتأثيره وقوته، وتجربة العيش في دبي، تطرّق الدكتور محمد العامري، المتخصص في علم الجينات خلال حلقة «لماذا يجب علينا فهم علم الجينات؟» إلى أهمية هذا العلم واهتمام الدولة به من خلال «مشروع جينوم الإمارات».

وفي حين فتحت حلقة الكويتي ضاري المعود، عيون مشاهدي تلفزيون دبي على أهمية التفكير التصميمي وأدواته، استعرض أخصائي العلاج الطبيعي البحريني أحمد خنجي - المقيم في دبي منذ سنوات - تجربته في العلاج الطبيعي، وأهمية هذا التخصص، والفرق بينه وبين العلاجات الأخرى المشابهة، إضافة إلى فكرة الصداقة بين الطبيب والمريض.

ويستضيف البرنامج في 29 الجاري رائد الأعمال حسن النجار، صاحب شركة «إنفوكس» للإعلام والتسويق، الذي سيتحدث حول ريادة الأعمال ودخوله إلى هذا المجال، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمله. وسيطل صانع الأفلام الإماراتي ناصر سعيد، على جمهور البرنامج في السادس من مايو المقبل، ليتناول صناعة الوثائقيات في الإمارات ومتعتها وأهميتها.

وقال عبدالله النعيمي إن «المحتوى المبتكر والأسماء المميزة التي تستضاف في (كرسي الاثنين) تلعب دوراً مهماً في نجاحه، فمنذ انطلاقة فكرة (البودكاست) حرصنا على اختيار شخصيات وأسماء مؤثرة في المجتمع اعتادت تقديم رسائل نوعية وملهمة مليئة بالفائدة للأفراد، وهو ما انعكس إيجاباً على البرنامج وأسهم في نجاحه ورفع قدرته على المنافسة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور».

عفوية وبساطة

قال عبدالله النعيمي: «إن تحوّل (كرسي الاثنين) في موسمه الجديد من مسموع إلى مرئي، يعكس حالة التطوّر التي يمر بها (البودكاست)، الذي يمتاز بعفويته وبساطة لغته وحواراته العميقة».