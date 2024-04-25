الامارات | المسبار الياباني «سليم» ينجو من ليلة قمرية ثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا)، أمس، أن المسبار الياباني «سليم» SLIM نجا من ليلته القمرية الجليدية الثالثة التي استمرت قرابة أسبوعين أرضيين، مظهراً بذلك قدرة على التحمّل أكبر ما كان متوقعاً.

ونجحت وكالة الفضاء اليابانية مرة جديدة بمعاودة الاتصال بالمسبار، ونشرت عبر منصّة «إكس» صورة جديدة لسطح القمر التقطها «سليم».

وأشارت الوكالة التي أكدت في البداية أن «سليم» ليس مصمماً لتحمّل درجات حرارة باردة جداً (-130 درجة مئوية) في الليالي القمرية، إلى أن «المسبار نجح في مواصلة مهامه الرئيسة». وأضافت: «سنواصل مراقبة وضع المسبار بدقة، والتأكّد من أجزائه التي يُرجّح أن تتضرر بصورة أكبر، بسبب تناوب الليل والنهار على القمر». وباتت اليابان مع «سليم» الذي هبط على سطح القمر بدقة عالية جداً في 20 يناير الماضي، خامس دولة تهبط بنجاح على القمر الطبيعي للأرض بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.