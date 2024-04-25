الامارات | متحف اللوفر أبوظبي يمدد المشاركة في معرض «فن الحين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض المشروعات للمشاركة في معرض «فن الحين 2024» حتى 31 مايو المقبل.

وأشار إلى أن هذا التمديد يأتي لمنح الفنانين المعاصرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشمال إفريقيا، فرصة جديدة للمشاركة في مبادرة المتحف الرائدة للمشاركة المجتمعية. ومن المتوقع أن يكون معرض «فن الحين 2024»، الذي يتولى تنسيقه الخبير الفني سيمون نجامي، وهو من أبرز الشخصيات على الساحة الفنية العالمية، بمثابة منصة فرصة لاستكشاف الأصوات الفنية المتنوعة وتسليط الضوء على السرديات الثقافية المختلفة.

ودعا المتحف الفنانين لتقديم عروض مشروعاتهم عبر موقعه الإلكتروني، لكي تحظى أعمالهم بفرصة لعرضها تحت قبّة المتحف الأيقونية. وسيكون موضوع نسخة هذا العام من المعرض هو «آفاق»، إذ سيُطلب من الفنانين المشاركين في هذه النسخة من المعرض ترجمة هذا المفهوم إلى أشكال فنية مرئية جذابة، كما سيحظون بالحرية الإبداعية لتفسير الموضوع وفقاً لأي صيغة يرونها مناسبة.

وستختار لجنة التحكيم لاحقاً فائزاً من بين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2024، التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار. ويتمثل الهدف من الجائزة في دعم الفنانين المعاصرين وإبراز إبداعاتهم بما يتماشى مع رسالة المتحف التي تسعى إلى تعزيز الروابط بين الثقافات، وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية. وسيُعلَن عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في ديسمبر المقبل.