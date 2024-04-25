الامارات | النظام الغذائي المتوازن مفيد للصحة البدنية.. والدماغية أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي الصحي والمتوازن مرتبط بصحة دماغية وبصحة عقلية أفضل. وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن الدراسة التي أجراها باحثون في لندن، تلقي الضوء على كيف أن التفضيلات الغذائية لا تؤثر في الصحة البدنية فحسب، ولكن أيضاً في صحة الدماغ بشكل هائل.

وكان النظام الغذائي المتوازن - الذي يشمل كمية متوازنة من الخضراوات والفواكه والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والبيض والسمك ونسبة معتدلة من منتجات الألبان - مرتبطاً بصحة عقلية أفضل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي المتوازن له صلة بالوظائف المعرفية العليا ،وحتى بكميات مرتفعة من المادة الرمادية في المخ - المرتبطة بالذكاء - مقارنة بالأشخاص الأقل تنوّعاً في النظام الغذائي.

وأكد مؤلف الدراسة، البروفيسور جيانفينج فينج، من جامعة وارويك، على أهمية إرساء تفضيلات غذائية صحية في مرحلة مبكرة من الحياة.