الامارات | 25 موهبة في ورشة الخط العربي والياباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «خولة للفن والثقافة»، بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، ورشة عمل للخطاط الياباني جويتشي يوشيكاوا في جامعة نيويورك بأبوظبي، بحضور أكثر من 25 مشاركاً من الطلبة وأصحاب الموهبة وعشاق الفن، إلى جانب الخطاط الإماراتي محمد مندي.

وتضمنت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات معرض الخط الفني الذي تنظمه «خولة للفن والثقافة» حالياً بمقرها في أبوظبي، عرضاً سلط الضوء على مراحل تطور الخط العربي والياباني، بدءاً من الخطوط القديمة وصولاً إلى الحديثة التي تستعمل اليوم.

كما استضافت «خولة للفن والثقافة» بمقرها وضمن فعاليات المعرض 20 من قرينات سفراء عدد من الدول في جولة بأرجاء المعرض للاطلاع على أهم المعروضات في «خولة للفن والثقافة»، أعقبتها جلسة حوارية وورشة فنية بمشاركة الخطاط جويتشي يوشيكاوا.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، إن «دولة الإمارات أصبحت قبلة المفكرين والمبدعين عالمياً وتشهد حراكاً ثقافياً متنامياً، وتحرص (خولة للفن والثقافة) على أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التنمية الثقافية التي تشهدها الدولة، وهذا عكسته الورشة الذي جاء تنظيمها بهدف تعزيز التواصل مع الفنانين والمختصين في مختلف المجالات الثقافية، مع التركيز على تعزيز الاهتمام بفن الخط، إضافة إلى صقل المواهب الشابة ورفدها بكل المعارف المستجدة على الساحة، بما يسهم في تعزيز الفكر الإبداعي للشباب، وتأصيل قواعد التعامل مع الفنون والثقافات وفهمها بكل صوره».

وأشارت إلى أن فن الخط لعب على مر العصور دوراً مهماً في توثيق العلوم وتقارب الشعوب عن طريق المعرفة، وأسهم في فتح باب الحوار الثقافي بين الشعوب والحضارات وتعزيز تواصل الأمم.

وأضافت «استضافة الورشة تأتي في إطار حرص (خولة للفن والثقافة) على تسليط الضوء على أهمية النص المكتوب بخط اليد، وتعليم الأجيال القادمة الأساليب المختلفة للكتابة بلغات عدة، من أجل تعزيز التعددية اللغوية والتفاهم بين الثقافات بالمجتمع الذي نعيش فيه».